Calcio giovanile, l’Oltrepo entra nell’Academy del Piacenza

Il Piacenza Calcio annuncia di aver raggiunto un accordo con Oltrepo Fbc, nata dalla fusione di Varzi Fbc 1916 e Broni, che entra a far parte dell’Academy della società biancorossa di cui fanno già parte: G.S.

Azzurra; Polisportiva Podenzano 1945; F.C.D. Sarmatese; S.S.D. Polisportiva Corsico; G.S. Cadeo Calcio ed

R.C. Codogno 1908.

«È una collaborazione che nasce dai rapporti duraturi con il presidente Fabrizio Catenacci ed il direttore sportivo Nicola Raso della società Varzi – ha spiegato Francesco Guareschi, responsabile del settore giovanile del Piacenza Calcio -. Nell’ottica della nascita del nuovo sodalizio, Catenacci e Raso mi hanno proposto di stringere questo nuovo legame sportivo. Per noi il bacino oltre padano è sempre stato un punto di riferimento e negli anni diversi ragazzi sono transitati da noi, compiendo un passo importante di crescita calcistica. Questa collaborazione nasce per affiancarli e crescere insieme e rendere l’Oltrepo una società di riferimento del territorio».

Una partnership accolta positivamente anche dall’Oltrepo Fbc, come testimoniano le parole del direttore sportivo della società, Nicola Raso: «Siamo orgogliosi di entrare a far parte dell’Academy del Piacenza. Credo che come società sia basilare svolgere un’opera scoiale e tecnica, far crescere i ragazzi con sani principi educativi. Questa collaborazione ci dà la possibilità di offrire un miglior servizio ai nostri tesserati e di dare l’opportunità a quelli più meritevoli di fare un salto di qualità, approdando in un settore giovanile professionistico».