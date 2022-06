Con l’inizio della settimana – secondo i dati di Arpae – la colonnina di mercurio salirà ancora rispetto al weekend passato. Martedì 21 giugno, col solstizio d’estate, si toccheranno punte di 37° nei capoluoghi delle pianure emiliane. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. I venti saranno inizialmente deboli, variabili sulle pianure e da sud-ovest lungo il crinale appenninico. Dal pomeriggio rinforzo della ventilazione sud-occidentale sui rilievi, con interessamento delle pianure adiacenti.

Nella provincia di Piacenza la minima sarà di 21° e la massima di 35° in pianura, mentre sui rilievi il clima sarà ventilato, le temperature non scenderanno sotto i 16° e non andranno oltre i 25°.