Camion cisterna ‘fora’ lungo l’A21, check up dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di domenica 19 giugno, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Piacenza sono intervenuti per un sopralluogo relativo ad un camion cisterna che, mentre era in transito sull’autostrada A21, poco prima dell’uscita di Piacenza Ovest, in direzione Castelsangiovanni, ha forato uno degli pneumatici. I vigili del fuoco hanno quindi controllato che non vi fossero problemi di sorta sulla tenuta delle valvole della speciale cisterna contenente idrogeno, per consentire così al conducente di riprendere il viaggio.