A Fossadello di Caorso, a poche centinaia di metri da Strada Caorsana, sono intervenire i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Strada Valnure per domare le fiamme che hanno divorato un camioncino cassonato utilizzato da alcuni agricoltori per mettere nella terra le cannette di irrigazione. Il fatto è avvenuto poco prima delle 17 del 19 giugno.

Stando ad una prima ricostruzione, il motorino d’avviamento del veicolo si è inceppato e, surriscaldandosi, ha originato le fiamme che in pochi istanti lo hanno distrutto. Nessuno era a bordo del veicolo mentre, proprio a causa del motorino d’avvelenamento andato in tilt, si è messo in marcia autonomamente andando a finire in un campo di granoturco.