Camminate Piacentine di nuovo in Val Trebbia: aggiornate le guide

Un restyling dei vari percorsi per “camminare la val Trebbia” in completa sicurezza. Questo è stato il lavoro dei “camminatori” di Edizioni Officine Gutenberg in queste ultime settimane dopo le segnalazioni rispetto a quanto indicato nei testi delle escursioni precedentemente pubblicate.

Un lavoro minuzioso che ha portato all’aggiornamento delle prime due “Guide Marsupio Camminate Piacentine”, targate Edizioni Officine Gutenberg, che si sviluppano nelle zone di Rivergaro, Travo e Bobbio. Dopo aver ripercorso i tanti sentieri della zona della bassa e media val Trebbia, ora in libreria e in edicola stanno arrivando le nuove versione aggiornate.

In più punti, infatti, tanti amanti delle escursioni in val Trebbia hanno segnalato negli ultimi mesi diversi ostacoli, sia di origine naturale ma anche creati dall’uomo, che avevano reso alcuni dei passaggi pericolosi, se non addirittura non più percorribili. Di conseguenza la revisione è stata totale e ora ha portato a due edizioni completamente riviste.