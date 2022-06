Campanili e chiese, borghi e teatri: dal Pnrr in arrivo 16 milioni in provincia

Il Ministero della Cultura ha raggiunto tutti gli obiettivi del Pnrr previsti per la data del 30 giugno con l’assegnazione dei finanziamenti richiesti dai territori.

Sul portale cultura.gov.it sono pubblicati i decreti di assegnazione delle risorse: complessivamente di 1,8 miliardi di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica di 274 cinema, 348 teatri e 120 musei; per l’attrattività di 310 borghi (linea A + linea B); per la valorizzazione di 134 parchi e giardini storici; per l’adeguamento sismico e messa in sicurezza di 257 luoghi di culto, torri e campanili e per il restauro di 286 chiese del patrimonio del Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno (FEC). Già pubblicato a marzo scorso l’assegnazione delle risorse alle Regioni per interventi di valorizzazione dell’architettura rurale. I traguardi sono stati raggiunti grazie alla costante e virtuosa collaborazione che le strutture del ministero guidato da Dario Franceschini hanno avuto con il MEF, gli enti locali, le Regioni, l’Anci, le province autonome, il mondo dell’associazionismo, gli operatori economici e le associazioni di categoria.

A Piacenza sono in arrivo 12 milioni e 155mila euro per le chiese di Bobbio, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Ferriere e Piacenza, 3milioni e 200 mila euro per i borghi di Pianello Val Tidone e Vernasca e 641.622 euro per i Teatri Municipale di Piacenza e comunale di Lugagnano. Nel complesso per i progetti della nostra provincia sono stati stanziati quasi 16 milioni di euro dai fondi Pnrr di competenza del Ministero della Cultura.

CAMPANILI E CHIESE – Dei 240 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di 257 luoghi di culto, torri e campanili, a Piacenza sono in arrivo ingenti risorse, ecco l’elenco delle chiese:

Bobbio Basilica di S. Colombano 1.320.000,00 €

Bobbio Cattedrale di Bobbio 1.600.000,00 €

Cortemaggiore Basilica di S. Maria delle Grazie 2.200.000,00 €

Fiorenzuola d’Arda Chiesa dei SS. Felice e Tranquillino 450.000,00 €

Fiorenzuola d’Arda Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso 90.000,00 €

Fiorenzuola d’Arda Collegiata di San Fiorenzo 1.090.000,00 €

Piacenza Chiesa di San Sisto 2.820.000,00 €

Ferriere Chiesa di San Michele Arcangelo 95.000,00 €

Piacenza Cattedrale di Santa Maria Assunta 2.490.000,00 €

Manuel Ferrari direttore Uffici Beni Culturali della Diocesi commenta così: “Ci sono 14 milioni di euro di finanziamenti (compresa la quota per Bedonia in provincia di Parma ndr), risorse importanti per il territorio. E’ stata premiata la collaborazione positiva con la Soprintendenza dei Beni Culturali, che ci ha consentito di avere risorse maggiori rispetto ad altre province. Il lavoro portato avanti con Maria Luisa Laddago, soprintendente di Parma e Piacenza, è durato un anno”.

PIANO NAZIONALE BORGHI – Il decreto assegna 363.445.527 euro a 289 comuni per investimenti per rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio spopolamento e conferma il finanziamento di 398.421.075 euro per 20 borghi individuati dalle Regioni. Tra questi figurano i comuni di Pianello Val Tidone destinatario di 1.598.700 euro e quello di Vernasca con 1.600mila euro.

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEI TEATRI – Il decreto assegna 89.157.536 di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica di 348 teatri. Destinatari di risorse ci sono il Teatro Municipale di Piacenza con 391.622,82 euro e quello comunale di Lugagnano con 250mila euro.