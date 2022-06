Campionati Italiani Assoluti FEDERKOMBAT: 7 medaglie per il Kickboxing Team della MATE Sport Academy

Fine settimana impegnativo ma ricco di soddisfazioni per il Team della Mate Sport Academy A.S.D. di Piacenza, che dal 20 al 22 Maggio ha partecipato ai Campionati Italiani FederKombat – Trofeo Italia. L’evento conclude la stagione agonistica 2021/2022 e il Team guidato dai tecnici Adriano Passaro e Davide Sfulcini, dopo aver superato le selezioni nelle varie fasi Regionali, Interregionali ed infine il “Criterium”, si è presentato per l’ultimo appuntamento al PalaInvent di Jesolo dove i migliori atleti nazionali si sono ritrovati per contendersi, ognuno per la propria categoria di appartenenza, il titolo di Campione Italiano.

Nove i partecipanti, sette le medaglie conquistate e due atleti laureati Campioni Italiani: Federico Rossi, medaglia d’oro e medaglia d’argento rispettivamente nelle specialità Light Contact e Point Fight (-69 Kg Junior), Samuel Semema, medaglia d’oro nella specialità Point Fight (-79 Kg Junior), Lorenzo Galli, medaglia di bronzo specialità Point Fight (-69 Kg Old Cadet), Stella Garbin, medaglia di Bronzo specialità Point Fight (-50 Kg Junior), Aurelio Bushi, medaglia d’argento al Trofeo Italia specialità Point Fight (-74 Kg Senior) e Federico Senkovych, medaglia di bronzo al Trofeo Italia specialità Point Fight (-57 Kg Old Cadet). Da segnalare anche le buone prestazioni di Niccolò Piazza e Dalila Mertoli i quali hanno confermato di aver creato solide basi che lasciano ben sperare per il futuro.

Queste le parole del tecnico Adriano Passaro:”E’stata una stagione importante questa, dopo il lungo periodo di forte penalizzazione subita dal nostro sport e da tutti gli sport di contatto in genere a seguito della crisi pandemica e tornare finalmente a gareggiare ad alti livelli non è stato semplice. Ci vuole molto tempo per costruire l’approccio mentale necessario ad affrontare le competizioni nel modo corretto ed i ragazzi sono stati molto bravi, hanno tenuto duro e sono ripartiti subito con lo spirito giusto: questa la cosa che mi gratifica di più al di là dei risultati sicuramente molto soddisfacenti. Ora massima attenzione ai prossimi Campionati Del Mondo W.A.K.O. di Ottobre dove Federico e Samuel saranno Azzurri titolari. Ci aspetta un’estate di duro lavoro, ma le premesse sono ottime”.