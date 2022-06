Violento scontro alle porte di San Giorgio Piacentino, coinvolte una Volkswagen Golf, una Lancia Y e un’Alfa Romeo Giulietta. L’incidente è successo poco prima delle 21 e 30 di venerdì 10 giugno: il bilancio è di cinque feriti, fortunatamente nessuno versa in gravi condizioni. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri e degli agenti della Polizia Stradale.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, quella della Croce Rossa di Podenzano, della Pubblica Assistenza di Carpaneto e San Giorgio, assieme all’auto infermieristica del 118 di Piacenza. Per mettere in sicurezza la scena dell’incidente è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Strada Valnure. Tutte le persone rimaste ferite sono state condotte al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. La strada provinciale è rimasta completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi di legge. Per rimuovere i detriti sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.