Carlo Calenda a Piacenza presenta il suo ultimo libro

Giovedì 9 giugno, Carlo Calenda sarà a Piacenza per la presentazione del suo ultimo libro intitolato “La libertà che non liberà”. L’appuntamento con l’eurodeputato e segretario nazionale di Azione è per le ore 20 presso l’auditorium Sant’Ilario in corso Garibaldi 17.

In precedenza, alle ore 19.15, presso Caffè dei Mercanti (vicolo Sant’Ilario 16), Calenda sarà in conferenza stampa per sostenere la Candidata a Sindaco di Piacenza Katia Tarasconi. Oltre a Calenda e Tarasconi, parteciperà alla serata anche Giulia Pigoni, Consigliere regionale e Segretaria di Azione Emilia-Romagna.