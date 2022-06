Castel San Giovanni, grave automobilista dopo lo scontro con un camion

Sono gravi le condizioni di un automobilista rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 16 giugno lungo la “Padana Inferiore”, alle porte di Castel San Giovanni (Piacenza).

Viaggiava a bordo di una Peugeot che, all’altezza di località Campo d’Oro, per cause in corso di accertamento si è scontrata con un camion: l’automobilista, un giovane di nazionalità straniera, rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni e soccorso dai sanitari della Pubblica Assistenza della Val Tidone, che insieme al personale medico e infermieristico del 118 di Piacenza gli hanno prestato le prime cure. E’ stato quindi trasportato d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale, mentre il personale di Anas ha provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza della porzione di strada interessata dal sinistro. Disagi alla circolazione, con la strada chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza è stata chiusa al traffico.