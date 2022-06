“Cena della Rugiada” per sostenere Progetto Vita. L’evento si terrà il 24 giugno alle 20, nella sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza, come fanno sapere gli organizzatori: la presidente dell’Associazione Progetto Vita Daniela Aschieri, insieme a Maria Grazia Sabato e Valter Bulla.

Portata principale della cena benefica saranno, come vuole la tradizione piacentina legata alla festa di San Giovanni Battista, i tortelli con le erbette, insieme ad altre specialità. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Progetto Vita, la quota di partecipazione è di 50 euro. I posti sono limitati e bisogna confermare la propria presenza entro venerdì 17 giugno. Prenotazione tramite bonifico bancario intestato: Associazione Progetto Vita Iban: IT56C0623012601000032080957 Banca Crédit Agricole. Causale: Donazione liberale per Cena Benefica. Seguirà ricevuta valida ai fini fiscali, per la quale sarà necessario inviare, sempre via mail, la copia del bonifico effettuato e i vostri dati per la compilazione della ricevuta.

Per informazioni: Eleonora Quaranta (3927308035 – progettovita.pc@libero.it); Valter Bulla (3295933759); Maria Grazia Sabato (3458385777). Segreteria Associazione Associazione Progetto Vita: http://www.progetto-vita.eu/index.php/it/

Progetto Vita

La Segreteria risponde per mail dal Lunedì al Venerdì mattina dalle 9,30 alle 17. Tel. 0523/880336 /fax 0523 880337