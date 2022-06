Centauro ferito in A21 dopo aver perso il controllo della moto

Incidente senza gravi conseguenze al chilometro 160 direzione Brescia dell’A21 (tra il casello di Piacenza Ovest e l’inizio della complanare dell’A1 del casello di Piacenza Sud). Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Alessandria Ovest, poco prima delle 17 di domenica 19 giugno, un motociclista 40enne ha perso il controllo della sua due ruote cadendo sull’asfalto. A seguito del sinistro, il motociclista ha riportato alcune contusioni e, dopo essere stato medicato dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza, è stato trasportato con l’ambulanza al Pronto Soccorso cittadino.