Centro paralimpico di Villanova, cantiere in ritardo “Valutiamo rescissione contratto”

Centro paralimpico di Villanova, i lavori del cantiere sono molto in ritardo. Una situazione dettata, come in altri settori dell’edilizia, dall’aumento dei costi delle materie prime. Ma la direzione dell’Ausl di Piacenza sta valutando quali soluzioni intraprendere per risolvere la situazione, come ha detto Giuliana Bensa, direttore generale dell’azienda, durante l’ultima seduta della conferenza socio sanitaria dedicata all’esame del bilancio consuntivo 2021.

A porre il tema, la presidente della conferenza socio sanitaria, Lucia Fontana. “Abbiamo incontrato anche recentemente il sindaco Romano Freddi, quindi è informato di tutti gli ultimi passaggi della vicenda – ha detto Bensa -. La ditta che sta eseguendo i lavori per la realizzazione della piscina sta avendo delle difficoltà, quindi lavora a intermittenza. Diciamo che lavora sempre meno. Stiamo valutando come sia meglio procedere, fino ad arrivare eventualmente alla rescissione del contratto. Abbiamo condiviso queste ipotesi con il sindaco Freddi, per trovare anche una soluzione che consenta di mettere in sicurezza il cantiere, rispetto ai lavori che sono stati fino ad oggi realizzati ed eventualmente procedere a un’altra assegnazione. Ovviamente questa cosa non ci fa piacere, purtroppo sappiamo che il mondo delle aziende edili sta avendo questo tipo di difficoltà oggettive”.

“Questo appalto era stato vinto tra l’altro con un ribasso molto significativo e i prezzi che erano stati presentati allora sono molto distanti dalle richieste del mercato di oggi. Stiamo avendo consultazioni con il nostro legale, appena avremo un quadro più preciso lo condivideremo con il sindaco Freddi e con la conferenza socio sanitaria”.