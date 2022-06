“Centrodestra unito al ballottaggio. Barbieri merita secondo mandato”

“Credo che Patrizia Barbieri sia autenticamente innamorata di Piacenza e lo ha dimostrato in questi 5 anni di buona amministrazione in cui ha operato senza risparmiarsi, superando momenti molto difficili, a partire da quelli causati dalla pandemia. Non si può lasciare un ottimo lavoro a metà, occorre un secondo mandato nell’interesse di tutti”.

E’ l’intervento del senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia Emilia-Romagna, sul prossimo ballottaggio per la elezione del nuovo sindaco di Piacenza. Una presa di posizione che si aggiunge a quella di Lega e Fdi.

“La vittoria è possibile ma è necessaria la massima unità del centrodestra: bisogna assolutamente recarsi alle urne per battere le sinistre. L’alternativa mediocre che hanno messo in campo consegnerebbe Piacenza al degrado e alla depressione economica – scrive il coordinatore regionale Fi nella nota inviata in redazione -. Ora si confrontano due visioni molto diverse e credo di poter dire due modelli opposti di città. Il voto al ballottaggio per Patrizia Barbieri dovrebbe rappresentare un atto di riconoscimento e di stima per la sua passione, la sua competenza, per il suo alto impegno e per gli importanti risultati conseguiti. Il mio vuole essere un appello forte al voto e alla massima unità di tutti gli elettori di un centrodestra unito che non si rassegnano a consegnare Piacenza al sistema politico e ideologizzato delle sinistre. Con Patrizia Barbieri Piacenza conserverà una dignità e autonomia e non sarà colonia di alcun altro potere.”