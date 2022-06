“Challenge 2050”, startup a confronto sullo sviluppo sostenibile

Nella splendida cornice della Castello Sforzesco di Vigevano e nell’ambito del Congresso annuale si è conclusa la Challenge 2050, competizione tra startup promossa dal Distretto Rotary 2050 legata ai temi dello sviluppo sostenibile. In competizione una decina di startup provenienti dalle diverse province del Distretto (da Brescia a Pavia passando per Piacenza) che si sono confrontate in una iniziativa che ha visto fortemente coinvolto il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda che ha sponsorizzato la competizione insieme ad Urban Hub Piacenza, la casa delle startup piacentine di via Alberoni che offrirà un percorso di incubazione alla startup che si è aggiudicata la competizione.

Ha vinto infatti l’idea MotuSMLS, un team lombardo, che propone il primo strumento di Intelligenza artificiale indipendente dal cloud con risparmi di energia, banda e spazio virtuale, con applicazioni possibili in tutte quelle condizioni in cui il collegamento alla rete è difficoltoso o costoso. Questo team sarà ospitato in Urban Hub Piacenza per sei mesi e potrà utilizzare i servizi dell’incubatore per il lancio dell’idea. Gli altri due premi sono andati ad AdaptAM (che sarà ospitato presso l’incubatore MIBE di Università di Pavia) ed Archygram (che sarà ospitato presso l’incubatore PoliHub del Politecnico di Milano).

“E’stata una esperienza felice che rinnova un impegno che come club di Fiorenzuola avevamo già sviluppato alcuni anni fa con il Presidente Sfulcini a sostegno delle startup “- afferma Francesco Timpano, docente universitario rotariano e da sempre impegnato sui temi della creazione di impresa. “Il Programma Virgilio del Distretto Rotary 2050 si conferma uno strumento formidabile per sviluppare l’azione professionale rotariana che si è dispiegata nei territori del Distretto in modo efficace e concreto” – ribadisce Stefano Sfulcini, rotariano e referente piacentino del Programma Rotariano Virgilio che ha sostenuto oltre mille startup negli ultimi anni che con Timpano ha fatto parte della Commissione di valutazione.

Il gruppo di lavoro rotariano è stato coordinato da Davide Carnevali, referente distrettuale del Programma Virgilio e rotariano del Club Morimondo Abbazia, insieme a Paolo Franchi del Rotary Club Brescia Nord. Il Governatore Sergio Dullio ha ribadito nel suo intervento finale l’importanza che il Distretto ha voluto attribuire a questa iniziativa che ha da un lato supportato giovani idee di impresa e dall’altro sostenuto lo sforzo che tutto il mondo imprenditoriale sta facendo nell’adattarsi alla transizione ecologica.

“Oggi abbiamo dato un altro significativo segnale all’impegno del Rotary Fiorenzuola per le giovani generazioni e per le iniziative a sostegno della lotta al cambiamento climatico che ha caratterizzato l’anno rotariano appena concluso e che proseguirà, ne sono certa, anche nel futuro” – ha concluso al termine dell’evento Tiziana Meneghelli, Presidente del Rotary Fiorenzuola d’Arda.