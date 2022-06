Chiusa la campagna elettorale, la parola ai piacentini: ecco come si vota

E’ arrivato il week end delle amministrative del 12 giugno e il silenzio elettorale dopo quesi due mesi di campagna. In provincia di Piacenza si rinnovano i consigli di cinque comuni: il capoluogo, Bettola, Carpaneto Piacentino, Monticelli d’Ongina. Si vota nella sola giornata di domenica (in concomitanza con i cinque referendum sulla giustizia) dalle 7 alle 23, mentre lo spoglio inizia alle 14 di lunedì. L’affluenza ai seggi viene conteggiata domenica alle 12, alle 19 e alla chiusura delle 23: interessante sarà il raffronto con il 2017 quando si toccarono livelli record di astensionismo (43.61 % in città non si recò al voto).

Alle comunali di Piacenza hanno diritto di voto 76mila e 725 persone residenti (36mila e 468 uomini e 40mila 257 donne), in leggero aumento rispetto a 5 anni fa, quando furono 76mila e 611. Le sezioni elettorali nel Comune di Piacenza sono 107. Più ristretta invece la platea degli aventi diritto al voto ai 5 referendum sulla giustizia, saranno 71mila 704, senza i votanti iscritti all’estero che possono esprimersi per corrispondenza.

A Piacenza sono in corsa 6 i candidati (3 uomini e tre donne), 17 le liste e 480 aspiranti consiglieri (43% donne), sempre per 32 posti. Per Piacenza l’eventuale turno elettorale supplementare di ballottaggio si celebra domenica 26 giugno, se nessun aspirante sindaco supera il 50% dei voti.

Sicurezza sanitaria – Le elezioni, anche nel post-pandemia Covid 19, prevedono ancora misure di sicurezza sanitaria per elettori e operatori dei seggi: è ‘raccomandato’, ma non più obbligatario, l’uso della mascherina, personalmente l’elettore deve ripone le schede nell’urna e i seggi saranno sanificati. Inoltre, è assicurato il voto, oltre a chi è in ospedale, anche a coloro che sono a casa in quarantena o in isolamento fiduciario.

In provincia ecco il quadro del voto a Bettola, Carpaneto, Monticelli d’Ongina e Villanova d’Arda.

Come si vota nei comuni fino a 15 mila abitanti – Si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell’unica lista che lo appoggia. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del sindaco. Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I

voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista a esso collegata. Per i comuni inferiori ai 5 mila abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista. Per i comuni compresi tra 5 mila e 15 mila abitanti, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi il 26 giugno (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

Come si vota nei comuni con più di 15 mila abitanti – A Piacenza – Si vota su una sola scheda, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

Tre sono le possibilità di voto:

1) Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato. 2) Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto ‘voto disgiunto’.

3) Si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.

Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 26 giugno 2022 per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio).

Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.