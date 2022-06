Ciclismo giovanile VO2 Team Pink sugli scudi in pista a Dalmine

Mercoledì in pista da protagonista per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, in grande evidenza al velodromo di Dalmine (Bergamo) nel Trofeo Hobby Bike. Il sodalizio piacentino è stato eletto miglior team femminile della manifestazione, frutto di ottimi risultati individuali nelle due categorie “rosa”. Nelle Esordienti, secondo posto per la pavese Michela Zucca, dietro solamente a Maria Acuti (Valcar-Travel & Service), mentre quinta è giunta l’altra “panterina” reggiana Giulia Casubolo.

Doppia presenza sul podio, invece, nelle Allieve, con la ligure Irma Siri seconda e la reggiana Linda Ferrari terza in un trio completato dalla vincitrice Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service). Anche in questo caso, per il team piacentino un altro piazzamento a firma della reggiana Giorgia Tagliavini, quinta. Sempre nella gara Allieve, da segnalare il sesto posto per la varesotta Martina Barbiero, del sodalizio piacentino Cadeo Carpaneto.

Risultati

Donne Esordienti Dalmine: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service), 2° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 3° Alessia Locatelli (Ossanesga), 4° Alessia Milesi (Ossanesga), 5° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 6° Giulia Beretta (Cesano Maderno).

Donne Allieve Dalmine: 1° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 2° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 3° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 4° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service), 5° Giorgia Tagliavini (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 6° Martina Barbiero (Cadeo Carpaneto).