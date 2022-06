Ciclismo, secondo tricolore in pista per il VO2 Team Pink: Camilla Locatelli sul trono d’Italia Junior

Seconda giornata di gare e altro titolo italiano per il VO2 Team Pink, sempre più protagonista ai Campionati italiani Juniores su pista in corso di svolgimento a Noto. Dopo il tricolore conquistato martedì da Vittoria Grassi nella Velocità a squadre con il Piemonte (davanti all’Emilia Romagna di Valentina Zanzi), mercoledì il sodalizio piacentino ha concesso il bis con un’altra finale-derby, questa volta nell’Inseguimento a squadre.

A vincere la medaglia d’oro è stata la bergamasca Camilla Locatelli, “regina” con la Lombardia insieme a Marta Pavesi, Francesca Pellegrini e Federica Venturelli. Per la Locatelli, secondo tricolore dopo quello dello scorso anno nella stessa specialità Allieve. Al secondo posto, si è piazzato il Piemonte dove figuravano altre due “panterine”, le torinesi Martina Sanfilippo e Vittoria Grassi, con il quartetto completato da Asia Rabbia e Camilla Marzanati, mentre il podio è stato completato dal Veneto, terzo con Aurora Cappelletti, Elisa De Vallier, Giulia Miotto e Giulia Vallotto.

Per la Sanfilippo, la giornata centrale della rassegna tricolore ha regalato anche la terza medaglia personale a Noto, un altro argento che fa coppia con quello del quartetto e si somma al bronzo di martedì nell’Eliminazione. Per la “panterina” piemontese, piazza d’onore di prestigio nell’Omnium, chiuso con 112 punti alle spalle della “regina” Federica Venturelli (Cicli Fiorin), 8 punti in più, mentre terza è giunta Camilla Marzanati (Racconigi Cycling Team) con 102 punti.

In vista della giornata conclusiva, il medagliere tricolore del VO2 Team Pink recita due medaglie d’oro, cinque d’argento e due di bronzo per un totale di nove allori.