Ciclista investito lungo la via Emilia Pavese alle porte di San Nicolò, in località Cattagnina intorno alle 9 di venerdì 10 giugno. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri un ciclista è stato travolto da un’auto, con il parabrezza andato in frantumi.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno assieme al personale medico e infermieristico del 118 di Piacenza. Il ciclista, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso cittadino.