Cinema all’aperto, online la procedura per l’affidamento della rassegna

E’ on line, sul portale “Me-Pc” che regola, in via telematica, le forniture del Comune di Piacenza, la procedura negoziata per l’affidamento in concessione della rassegna cinematografica estiva all’arena Daturi: un appuntamento culturale importante, sostenuto e promosso dall’Amministrazione comunale come iniziativa di qualità e particolarmente apprezzata dalla cittadinanza.

Termine ultimo per presentare la manifestazione di interesse, mercoledì 15 giugno alle 12.