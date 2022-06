Cinquanta aziende all’incontro Cna e Cassa Edile sulla verifica di congruità

Normativa in continua evoluzione quella che disciplina nel nostro Paese il comparto edile e delle costruzioni. L’ultima novità, in ordine di tempo, riguarda l’introduzione accanto al Durc (Documento unico di regolarità contributiva) del documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, inserito in un contesto normativo che è stato completato dal Decreto Legislativo 143/2021.

Normativa che è stata presentata e approfondita nell’ambito di un partecipato incontro – più di cinquanta le imprese edili che hanno partecipato, sia in presenza che on line – organizzato da CNA Piacenza e da Cassa Edile Piacenza. Aperto dai saluti del Presidente provinciale CNA, Giovanni Rivaroli, e del Direttore di Cassa Edile, Lucia Girometta, l’incontro – coordinato dal Direttore di CNA, Enrica Gambazza – ha visto al tavolo dei relatori Caterina Grieco, del settore Legislazione del Lavoro di CNA Piacenza, e Gian Luigi Molinari, Responsabile delle Relazioni esterne di Cassa Edile Piacenza.

Al dettagliato inquadramento normativo presentato da Caterina Grieco, che ha fatto anche riferimento al recente Decreto Legge “Antifrode” relativo ai cantieri rientranti nei vari bonus edilizi, è seguita, da parte di Gianluigi Molinari, l’esposizione di numerosi casi pratici. Si è parlato di “tabella degli indici minimi di congruità”, riferiti alle singole categorie di lavori, sono state evidenziate le differenze tra lavori pubblici e privati (opere con valore pari o superiore a 70.000 euro), e di eventuale blocco del Durc in caso di mancato raggiungimento dei parametri di congruità.

“Sono soggetti alle verifiche di congruità – ha precisato Molinari – solo i lavori edili per i quali è stata presentata la denuncia di inizio lavori a Cassa Edile/Edilcassa dopo il 1° no-vembre 2021. Per i lavori privati c’è il tetto minimo del valore di 70.000 euro, ma il riferimento su cui applicare le percentuali del costo della manodopera è ovviamente rappresentato solo dai lavori di natura edile in cui sono coinvolti lavoratori dipendenti, autonomi, soci o collaboratori”. “Le comunicazioni delle ore di lavoro effettuate da parte di imprese edili che hanno dipendenti – ha aggiunto Caterina Grieco – dovranno essere eseguite tramite la Denuncia MUT sul relativo portale”.

Il Direttore di CNA Piacenza, Enrica Gambazza, ha concluso l’incontro ringraziando Cassa Edile Piacenza per la collaborazione e per la disponibilità a intraprendere questo percorso condiviso, a supporto delle numerose imprese edili del territorio piacentino.