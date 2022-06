Concerto lirico a San Pietro in Cerro in omaggio al tenore piacentino Carlo Menippo

Un concerto lirico all’aperto nella suggestiva cornice di San Pietro in Cerro, in omaggio al tenore piacentino Carlo Menippo. Per la prima volta la Fondazione Teatri di Piacenza, in collaborazione con il Comune di San Pietro in Cerro, organizza un evento nel parco dello splendido borgo dominato dal quattrocentesco Castello.

L’evento, in programma il prossimo 2 luglio, rende omaggio a Carlo Menippo (1930 – 2003), di cui San Pietro custodisce una targa alla memoria, un luogo caro al tenore dove più volte ebbe l’occasione di esibire la sua “voce di cristallo”. Menippo iniziò a studiare canto con Campogalliani e debuttò nel 1961 nei Pagliacci al Teatro Nuovo di Milano, opera che divenne il suo cavallo di battaglia e che eseguì al Massimo di Palermo, al Comunale di Bologna, alla Staatoper di Vienna ma anche a Castel San Giovanni, Busseto, Mantova, e per tre stagioni a Piacenza, dove cantò nel 1962 per la prima volta in Tosca.

Il concerto vedrà protagonisti il tenore Antonio Mandrillo e i Cameristi Farnesiani, in un programma di celebri arie e brani di Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Wolfgang Amadeus Mozart, Pietro Mascagni, Francesco Paolo Tosti, Jules Massenet, fino alla musica di Ennio Morricone e Astor Piazzolla. Mandrillo, giovane talento emergente che si è già esibito in importanti teatri e festival, canterà arie da Rigoletto, La traviata, dal Werther di Massenet, da Tosti e Leoncavallo.

L’ensemble dei Cameristi Farnesiani è formato dai musicisti dell’Orchestra Farnesiana, nata da un’idea dei fratelli Gabriele e Marcello Schiavi, che uniti da esperienze tra le più prestigiose Orchestre Italiane, si pongono l’obiettivo di sviluppare e proporre il repertorio sinfonico e operistico anche sul territorio piacentino. L’Orchestra annovera al suo interno musicisti provenienti da alcune delle più prestigiose Orchestre europee – Teatro alla Scala, Conzertgebouw, La Monnaie Bruxelles.

I biglietti per il concerto lirico saranno in vendita a partire da martedì 14 giugno alla Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza: e-mail: biglietteria@teatripiacenza.it; www.teatripiacenza.it