Concerto nella basilica di San’Antonino aspettando il 4 luglio

Nell’ambito delle manifestazioni antoniniane l’associazione “Sant’Antonino Musica” in collaborazione con la Basilica di Sant’Antonino e il Comune di Piacenza propone un concerto con il Maestro Simone Vebber all’organo Giani della Basilica di Sant’Antonino. L’evento avrà luogo mercoledì 29 Giugno alle ore 21 presso la Basilica di Sant’Antonino.

Il Maestro proporrà all’ascolto un programma vario che comprende musiche di J.S. Bach, M. Uvietta, J. J. Froberger, C. Saint-Saëns, F. Mendelssohn-Bartholdy che metterà in luce le peculiarità dello strumento della Basilica del patrono. L’organo Giani è stato costruito nel 2003 che comprende un nucleo di canne dello storico organo costruito da Lingiardi nel 1839. Lo strumento è quindi ispirato alla tradizione organaria lombarda dell’Ottocento come caratteristiche timbriche ma avendo una concezione contemporanea consente di poter affrontare la maggior parte della letteratura organistica. Il programma è inoltre arricchito da due improvvisazioni del Maestro Vebber, specialità, quella dell’improvvisazione, nella quale il Maestro è particolarmente specializzato.

Simone Vebber dopo il periodo di formazione ultimato sia in Italia che all’estero è risultato vincitore di numerosi concorsi organistici internazionali. Ha al suo attivo una intensa attività concertistica internazionale e ha ultimato diversi progetti di incisione discografica. Attualmente è docente di Organo presso il Conservatorio G.Donizetti di Bergamo e di Improvvisazione presso la Civica Scuola di Musica C.Abbado di Milano.