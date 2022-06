Conferma in attacco per il Fiorenzuola: rinnova Mastroianni

Conferma in attacco in casa Fiorenzuola. Il club rossonero comunica di aver sottoscritto il rinnovo del contratto con Ferdinando Mastroianni fino al 30 giugno 2023.

Mastroianni, attaccante classe 1992 arrivato in rossonero nello scorso mercato invernale con oltre 200 partite giocate in serie C, è stato il terminale centrale di riferimento dell’attacco della squadra di Tabbiani nella seconda parte di stagione, totalizzando 18 presenze e realizzando 2 reti. Il calciatore sarà a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dal ritiro estivo di luglio.