“Confronto pubblico tra i candidati sindaco, grazie a De Micheli per la disponibilità”

Elezioni Carpaneto, comunicato stampa a firma di Andrea Arfani

“Il mio recente invito a un confronto pubblico rivolto ai colleghi candidati alla carica di Sindaco di Carpaneto, non è fortunatamente caduto nel vuoto. La necessità di offrire ai nostri concittadini e a tutta la nostra comunità un’informazione concreta e dettagliata dei nostri rispettivi programmi elettorali – per il presente e il futuro di Carpaneto – è stati infatti condivisa dalla candidata Patrizia De Micheli, della lista civica “Noi di Carpaneto”, che ringrazio per l’immediata disponibilità a questo utile e indispensabile strumento di democrazia partecipata. Sono certo e fiducioso che anche il candidato sindaco Ferdinando Sidoli, della lista “Carpaneto al centro”, risponderà presente a questo appello che ho voluto lanciare facendomi interprete delle istanze raccolte in queste settimane da tantissimi nostri concittadini.

In attesa della risposta del candidato Sidoli, e alla luce della sicura presenza della candidata Patrizia De Micheli, rivolgo un invito alle testate giornalistiche del nostro territorio a rendersi disponibili per organizzare, in tempi possibilmente rapidi, questo confronto pubblico che dovrà ovviamente svolgersi all’insegna della trasparenza e dell’imparzialità e al solo fine di informare correttamente e seriamente tutti i nostri concittadini. Mi relazionerò al più presto con la candidata Patrizia De Micheli – anche sulle modalità di

svolgimento di questo confronto pubblico – sperando che anche il candidato Ferdinando Sidoli voglia essere della partita che abbiamo deciso di giocare per il bene della nostra comunità; un suo eventuale rifiuto, che sono certo non verrà palesato, non ostacolerà ovviamente – come democrazia insegna – l’organizzazione di questo importante momento di crescita culturale per la nostra comunità”.