Contributo per i centri estivi, ecco come chiederlo a Rivergaro

L’Amministrazione Comunale di Rivergaro informa che è possibile presentare domanda per partecipare al “Progetto Conciliazione vita-lavoro” scaricando tutta la documentazione dal sito del Comune (http://www.comune.rivergaro.pc.it/homepage.asp). Il contributo, rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Rivergaro con figli di età compresa tra i 3 e i 13 anni o, se disabili (certificati ai sensi della l. 104/1992) fino ai 17 anni, è finalizzato a sostenere le famiglie abbattendo le rette di frequenza dei centri estivi aderenti all’iniziativa.

Per partecipare al progetto è necessario che entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali) siano occupati o abbiano specifiche condizioni di disoccupazione quali cassa integrazione, mobilità oppure un genitore disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di Servizio. E’ richiesto inoltre che l’attestazione ISEE 2022 o, in alternativa per chi non è in possesso alla data della sottoscrizione della domanda, l’attestazione ISEE 2021, o l’ISEE corrente non superi i 28mila euro.

Saranno ammessi alla graduatoria le famiglie che, oltre a possedere i due requisiti sopra citati, abbiano figli iscritti ad un centro estivo fra quelli aderenti al “Progetto Conciliazione vita-lavoro” individuati dal Comune, oppure iscritti ad un centro estivo di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna che abbiano comunque aderito al progetto (l’elenco completo è consultabile sul sito internet del Comune).

“Il contributo economico” – precisano dall’Amministrazione Comunale – “verrà erogato ad accertamento della partecipazione al centro estivo e sarà fino ad un massimo di 112€ a settimana per ogni figlio, per 3 settimane, fino al raggiungimento di una quota massima di 336€ per figlio. Inoltre” – concludono dall’Amministrazione Comunale rivergarese – “tutte le famiglie aventi diritto al contributo secondo le regole fissate dal “Progetto Conciliazione vita-lavoro” ma non rientranti nella disponibilità economica fornita dalla Regione Emilia-Romagna, riceveranno comunque il contributo attraverso l’integrazione economica del Comune di Rivergaro”.

Per partecipare è necessario inviare una copia del modulo compilato, la certificazione ISEE 2022 in corso di validità e una copia della carta d’identità all’indirizzo comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it. Le domande potranno essere inviate fino alle ore 12:00 del 12 luglio 2022.