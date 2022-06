Controlli a Castelsangiovanni, un cantiere sospeso e quattro professionisti denunciati dai carabinieri

Quattro amministratori o titolari di società denunciati, due sanzionati, un’attività sospesa in un cantiere edile, 17 lavoratori – di cui 5 irregolari – controllati in 7 imprese controllate, impartite ammende per un totale di circa 7.400 euro e circa 4.000 euro di sanzioni amministrative comminate per la sospensione dell’attività è il bilancio a conclusione di un’attività ispettiva, nell’ambito della vigilanza straordinaria dei cantieri edili, coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Piacenza ed eseguita dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza, insieme ai militari della Stazione di Castel San Giovanni e delle Stazioni CC Forestali.

Le ispezioni sono state eseguite nell’area di Castel San Giovanni pochi giorni fa. Nel primo cantiere ispezionato l’amministratore di una ditta di costruzioni è stato denunciato “per non aver aggiornato il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) con le modifiche effettuate allo schema tipo del ponteggio metallico prefabbricato posto perimetralmente al fabbricato alto circa 10 metri e perché lo stesso ponteggio, in alcuni punti, risultava sprovvisto di tavole fermapiedi, correnti e diagonali”. Un altro amministratore, invece, è stato denunciato “per non aver provveduto ad inviare due dipendenti ai corsi di formazione ‘rischio alto’ prima di adibirli alla mansione e senza specifico addestramento”. A suo carico, inoltre, è stato adottato il provvedimento di sospensione del cantiere per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

Il titolare firmatario di una ditta individuale che si occupa di installazione di impianti elettrici è stato infine denunciato “per non aver inviato i suoi due dipendenti alla visita medica preventiva attestante l’idoneità alla mansione, mentre un libero professionista, in qualità di C.S.E. (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori) per non aver verificato, con opportune azioni di controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)”. Due amministratori di imprese edili, invece, sono stati sanzionati “per aver utilizzato lavoratori dissimulando una mera somministrazione di manodopera mediante l’istituto del “distacco””.