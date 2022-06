Controlli nel minimarket, sequestrati alimenti con etichettatura non a norma

Nell’ambito dei controlli della Polizia Locale di Piacenza, è stata eseguita un’ispezione presso un minimarket alimentare in via Colombo. Durante le verifiche sono state accertate irregolarità in merito all’esposizione dei prezzi della merce, con una conseguente sanzione.

A seguito di attento controllo da parte degli agenti, sono inoltre emersi sospetti sulla corretta conservazione degli alimenti e relativamente alle norme in materia di tracciabilità ed etichettatura. Per questo è stata contattata l’azienda Ausl ed in particolare il Settore Sicurezza Alimentare: i funzionari dell’azienda sanitaria hanno proceduto al sequestro di merce alimentare per violazione delle norme sulla tracciabilità ed etichettatura. Diffidato anche l’esercente al ritiro della merce con scadenza “preferibilmente entro”.