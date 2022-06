Scontro alla Cattagnina, motoclista all’ospedale

Scontro alla Cattagnina, sulla via Emilia Pavese, all’altezza di un distributore di carburante. Da una prima ricostruzione, il conducente di una Toyota Yaris, proveniente da Rottofreno era in svolta alla sua sinistra per entrare nel distributore, avrebbe urtato il motociclista, un uomo del 1974, che è stato disarcionato violentemente dalla sua due ruote ed è finita nel canale che corre a margine della carreggiata.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò, l’autosanitaria del 118 e l’elisoccorso decollato da Parma. Dopo essere stato visitato dal personale medico e infermieristico, è stato disposto il suo trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo: a seguito del sinistro avrebbe riportato una commozione cerebrale. Per mettere in sicurezza il teatro dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Piacenza. I rilievi di legge sono affidati ai carabinieri della stazione di Sarmato e per sovraintendere alla viabilità sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile di Piacenza.