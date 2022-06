Corso di formazione gratuito per cablatori elettrici, promosso da Confapi e Kelly Services

Partirà il prossimo 27 giugno il corso di formazione gratuito per diventare cablatori elettrici organizzato da Confapi industria Piacenza in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Kelly Services. Dieci sono le persone che saranno selezionate con la prospettiva di imparare un nuovo lavoro e la possibilità concreta di essere inserite in una delle aziende che collaboreranno attivamente alla docenza del corso. Il corso, finanziato da FormaTemp e organizzato in collaborazione con Pmi Informa, vede il prezioso supporto delle aziende El-In Srl, Taic Srl, Elettron Srl, Labormak Srl e Provide Solution Srl.

Il percorso formativo si sviluppa in due parti: la prima sarà teorica, della durata di una settimana, e si svolgerà nella sede di Confapi Industria Piacenza, mentre quella pratica su svolgerà nella sede delle aziende. I temi della parte teorica saranno la sicurezza sul lavoro, le norme che regolano il mondo elettrico e si imparerà a leggere i principali schemi elettrici. Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato in uscita di Cablatore Elettrico e la certificazione PES-PAV-PEI, qualificante per essere pronti a ricoprire diverse mansioni.

“Fra le richieste avanzate dalle aziende ed emerse nella rilevazione che abbiamo fatto, è stato chiaro che il profilo del cablatore elettrico è uno dei più richiesti – spiega il direttore di Confapi Industria Piacenza Andrea Paparo – per questo, in continuità con i corsi formativi per saldatori, fresatori e tornitori, proponiamo oggi questo percorso, con la speranza che ci sia un’ampia risposta: tanto più perché le aziende attive sia nella parte teorica sia in quella pratica si sono già dette finalizzate all’assunzione”.

Per iscriversi e per info occorre inviare una email con il Cv a kelly.piacenza@kellyservices.it.