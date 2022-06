Covid, muore una donna di 80 anni. Nel piacentino 262 nuovi contagi

Covid, sono 262 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Piacenza (mercoledì erano 256), con il totale sul territorio dall’inizio dell’epidemia che tocca quota 80.686. E si registra purtroppo un nuovo decess0: si tratta di una donna di 80 anni. Un paziente ricoverato in terapia intensiva (dato stabile).

6.384 invece i nuovi contagi in Emilia Romagna, a fronte di circa 20mila e 200 tamponi effettuati (31,6%). Sette i decessi. 28 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (-2 rispetto a ieri), 984 (+29 rispetto a ieri) quelli negli altri reparti Covid. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

I DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.571.638 casi di positività, 6.384 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.189 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.094 molecolari e 10.095 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 31,6%.

Ricoveri – I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 28 (-2 rispetto a ieri, –7%), l’età media è di 64,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 984 (+29 rispetto a ieri, +3%), età media 74,4 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 1 a Parma (invariato); 1 a Reggio Emilia (-1), 13 a Bologna (-3); 3 a Imola (invariato); 3 a Ferrara (+2); 3 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero in terapia intensiva a Modena (come ieri).

Contagi – L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,6 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.239 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 326.328), seguita da Modena (969 su 242.841); poi Ravenna (676 su 146.566), Rimini (648 su 147.290) e Reggio Emilia (633 su 176.951); poi Parma (506 su 132.604), Cesena (439 su 87.260) e Ferrara (436 su 109.251); quindi Forlì (351 su 72.722), Piacenza (262 su 80.686) e, infine, il Circondario Imolese, con 225 nuovi casi di positività su un totale dall’inizio dell’epidemia di 49.139.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 50.210 (+ 1.316). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 49.198 (+ 1.289), il 98% del totale dei casi attivi.

Guariti e deceduti – Le persone complessivamente guarite sono 5.061 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.504.325. Si registrano 7 decessi:

– 1 in provincia di Piacenza (una donna di 80 anni)

– 1 in provincia di Parma (una donna di 55 anni)

– 2 in provincia di Reggio Emilia (un bambino di 4 mesi, affetto da gravi patologie congenite, e un uomo di 73 anni)

– 2 in provincia di Bologna (due uomini di 91 e 93 anni)

– 1 in provincia di Ferrara (un uomo di 92 anni)

Non si registrano decessi in provincia di Modena, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.103.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi è stato eliminato 1 caso, positivo al test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.