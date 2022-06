Cugini “Risultato a due cifre, soddisfatti. Alleanze al ballottaggio? Deciderà l’assemblea”

“Siamo molto soddisfatti”. Il candidato sindaco Stefano Cugini (Alternativa per Piacenza) commenta i risultati elettorali che lo vedono oltre il 10% quando mancano ancora i risultati di circa 40 sezioni. “L’obiettivo era quello di un risultato a due cifre – spiega -. E’ stato un percorso difficile e travagliato, nel quale tante persone hanno dovuto conoscerci e destinato per sua natura ad essere lungo, perche bisogna rendere credibile la proposta che stiamo facendo. Servono anche energie fresche, abbiamo tanti giovani che si sono avvicinati adesso e ai quali abbiamo bisogno di consegnare questo percorso nel più breve tempo possibile”.

“La politica, intendendo i partiti strutturati, negli ultimi anni che cosa hanno proposto ai cittadini? – si domanda Cugini commentando i positivi risultati ottenuti dalle liste civiche – Un predicare bene e razzolare male costante, tutti i dirigenti dei partiti usano parole bellissime in campagna elettorale poi smentite puntualmente durante il mandato, questa cosa sta succedendo a tutti i livelli da molti anni, quindi probabilmente il cittadino che ha ancora voglia di andare a votare dà la preferenze ai progetti civici”.

Quale ora il percorso di Alternativa per Piacenza? “Partecipazione, partecipazione, partecipazione – risponde Cugini -. Nei prossimi giorni faremo le analisi del voto e delle prossime iniziative da portare avanti: l’obiettivo è quello di lasciare nel più Bree tempo possibile le redini di questo progetto ai giovani. Riguardo alle prossime due settimane (verso il ballottaggio, ndr), Alternativa per Piacenza è nata per dare il ricambio a questa amministrazione di centrodestra che secondo noi ha lavorato male. Abbiamo sempre parlato con tutti, ma abbiamo due capisaldi: il nostro programma e la nostra assemblea che alla fine valuta e decide”.

VIDEO – L’INTERVISTA