“Cultura sia volano di crescita anche economica per Piacenza”

Dopo il Covid, con una guerra alle porte dell’Europa rilanciare gli investimenti nella cultura come elemento di coesione sociale e di rilancio economico è fondamentale. Questo il messaggio che emerge da “Respira Piacenza”, titolo di un’iniziativa che la lista Piacenza Coraggiosa ha promosso nei giorni scorsi. L’intenzione era infatti di riflettere sulle difficoltà che spesso gli artisti e gli animatori culturali e del tempo libero si trovano ad affrontare nella nostra città.

“La cultura deve essere uno strumento che la nostra città deve utilizzare meglio di come fatto negli ultimi anni. Con la cultura si mangia, si cresce e si diventa comunità inclusiva – spiegano Serena Groppelli, capolista Coraggiosa e Alessandro Fornasari, candidato ed ex presidente Arci provinciale – Valorizzare una cultura come elemento di scambio, anche intergenerazionale, è fondamentale per il futuro della città. Alta o popolare che sia, la cultura è lo specchio della Piacenza che vogliamo. Quella stessa cultura che ci auguriamo possa diventare sempre più sinonimo di professionalità e crescita”.

Coraggiosa riprende una proposta lanciata sulla necessità di una maggiore strutturazione e investimento da parte del pubblico sul tema cultura e tempo libero. “Occorre migliorare in termini di fiducia, competenze, messa in disponibilità di spazi e semplificazione burocratica. Per quanto riguarda invece i soggetti attivi e promotori, occorre maggiore capacità di collaborazione e assunzione di responsabilità. Insieme si può rendere più accessibile la possibilità di agire cultura e tempo libero – concludono Groppelli e Fornasari – questo significa rendere più accessibile la nostra città, oltre che a promuoverla positivamente”.