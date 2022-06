Dal 18 al 20 giugno torna la Fiera di Gossolengo

Dopo lo stop a causa della pandemia torna la tradizionale “Fiera di Gossolengo e dell’usato”, giunta quest’anno alla 39esima edizione, in programma dal 18 al 20 giugno in Piazza Roma e nelle vie centrali del paese. Bancarelle, musica, stand gastronomici animeranno la fiera, che verrà inaugurata ufficialmente domenica 19 giugno alle ore 10.30; durante la cerimonia saranno presenti i neo diciottenni ai quali verrà consegnata copia della Costituzione.

IL PROGRAMMA

SABATO 18 GIUGNO

Piazza Roma

dalle ore 19 STAND GASTRONOMICI Pro Loco Gossolengo

ore 21 CONCERTO CANI DELLA BISCIA

DOMENICA 19 GIUGNO

dalle 8 alle 20 bancarelle in centro paese

fino alle 24 creativi in Piazza

Mostra fotografica AM RICORD D’USSLEING

ore 10,30 Inaugurazione Fiera

ore 10,45 Consegna costituzione ai neo diciottenni

per tutto il giorno truccabimbi, babydance, mascotte Minnie e Topolino, musicisti di strada, bolle giganti, gonfiabili, Angela caricature e ritratti

ore 17,30 Spettacolo di giocoleria ispirato al film Disney COCO con laboratorio per bambini

ore 21 serata danzante con ANTELMI GROUP (si balla su pista in acciaio)

A pranzo e cena STAND GASTRONOMICI Pro Loco Gossolengo

LUNEDI’ 20 GIUGNO

Piazza Roma

ore 21 commedia dialettale DON LUIGI E IL GRANDE EQUIVOCO

con la compagnia L’ALLEGRA COMBRICCOLA