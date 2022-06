Dal 22 giugno Maturità per 2.300 studenti. Mascherine e distanziamento: le indicazioni

Sono 2.295 gli studenti piacentini (oltre 35mila in Emilia Romagna) che si apprestano ad affrontare l’esame di Maturità. Si parte il 22 giugno con la prima prova scritta di italiano, cui seguirà il giorno successivo una seconda prova scritta predisposta dai singoli istituti – diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi – e infine un colloquio, che potrà essere sostenuto anche in videoconferenza nel caso il candidato dovesse trovarsi in condizione di non poter lasciare, per seri e documentati motivi il proprio domicilio.

La votazione si calcola in centesimi: il voto massimo resta 100, il minimo 60. È prevista la possibilità di assegnare fino a cinque punti di bonus; possono ottenere la lode quei candidati che conseguono il punteggio massimo sia nel credito sia nelle prove. Anche quest’anno è previsto il curriculum dello studente, documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente, che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. Anche di quanto contenuto nel curriculum le commissioni terranno conto nella conduzione del colloquio.

MASCHERINE E DISTANZIAMENTO: LE INDICAZIONI – Il Ministero dell’Istruzione ha inviato nelle scorse ore una nota alle scuole sulle misure precauzionali per lo svolgimento degli Esami di Stato 2022 in seguito alle decisioni prese in Consiglio dei Ministri e all’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Nel corso degli Esami di Stato 2022, sia del primo che del secondo ciclo, e per gli Esami conclusivi dei percorsi degli Istituti tecnici superiori non sarà necessario utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Cade, dunque, l’obbligo di indossare la mascherina, che viene solamente raccomandata, in particolare in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Durante lo svolgimento della prova orale sarà consentita la presenza di uditori in un numero che consenta una distanza interpersonale di almeno un metro. Resta raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano, e resta fermo il divieto di accedere nei locali scolastici se positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per quanto riguarda le misure di igienizzazione dei locali e di pulizia, saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’ingresso dei locali dove si svolgeranno le prove d’esame. In alcuni casi, specificati dalle relative ordinanze, è consentito, infine, lo svolgimento della prova orale e l’attività dei lavori della commissione e delle sottocommissioni anche a distanza, in videoconferenza.

“AFFRONTATE L’ESAME COME SUPEREROI” – “Vi auguro un Esame che si traduca in occasione di avventura futura, che sappia sperimentare le potenzialità, le abilità di vita, perché possa divenire “palestra” di relazioni tra voi studenti e studentesse, insieme ai vostri docenti che vi hanno accompagnato in questi anni”. Lo scrive nel suo messaggio agli studenti il Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Bruno di Palma. “Credetemi – aggiunge – non è di poco conto ritrovarsi nei prossimi giorni di Esami con i vostri insegnanti. I loro sguardi li conoscete, sapranno orientarvi, accompagnarvi sulle traiettorie che avete percorso insieme in questi anni complessi e stra-ordinari. Sappiamo che non sono stati anni scolastici semplici, i nostri volti sono stati coperti nel quotidiano agire scolastico dalla mascherina, divenuta una parte integrante del nostro dress code, tanto che a volte fatichiamo a riconoscerci senza!”.

“La salvaguardia della salute di tutti è stata una priorità per la scuola in presenza…e proprio quando iniziavamo a recuperare una parvenza di normalità, la ferita del conflitto in Ucraina ha sovvertito l’ordine dell’informazione ed è diventata parte delle nostre vite. Nelle scuole emiliano- romagnole sono arrivati nuovi compagni, soprattutto nelle classi dei più piccoli. Li abbiamo accolti, li avete accolti, nell’imminenza dell’arrivo e continueremo a lavorare insieme per garantire loro un’estate serena, anche con il Piano Scuola Estate 2022, e un rientro a scuola a settembre di qualità”.

“Vi saluto – conclude – con un augurio che spero facciate vostro e che vi esprimo di vero cuore: di affrontare l’Esame, avendone vissute davvero tante in questi ultimi anni, come “supereroi” e come “superoine”, con l’adrenalina, l’emozione e la passione dei vostri anni. In bocca al lupo!”.