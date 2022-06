De Micheli “Scelta la candidata giusta, Katia non deluderà le aspettative”

“Abbiamo scelto la candidata giusta, che non deluderà le aspettative”. Paola De Micheli, deputata Pd ed ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che siederà in consiglio comunale come candidata più votata (459 voti ottenuti), festeggia la vittoria di Katia Tarasconi al ballottaggio.

“Sono molto felice – le sue parole a caldo -, siamo stati uniti per davvero, abbiamo scelto di raccontare ai piacentini una Piacenza possibile per il futuro, una città che può cambiare ed essere migliore. Siamo molto felici perche questa città ha una brava sindaca, che non deluderà le aspettative e l’entusiasmo di questa sera. Credo che tutti coloro che sono andati a votare, e anche chi non lo ha fatto, possano essere contenti del futuro che arriverà per questa città”.