Di Corcia (Lega) “Riduzione imposte comunali per nuove imprese a basso impatto ambientale”

“Per riuscire ad invertire la tendenza che ha comportato un maggiore aumento degli insediamenti logistici che ha caratterizzato Piacenza per la localizzazione che essa ha nel nostro Paese, e per incrementare allo stesso tempo la sostenibilità del nostro territorio, è necessario un pacchetto contenente la riduzione delle imposte comunali per le nuove imprese che vorranno aprire a Piacenza”.

Il Consigliere Comunale uscente, Marvin di Corcia, interviene in merito alla sostenibilità della filiera produttiva del territorio Piacentino. “Parlare di sostenibilità non è sufficiente, è necessaria un’azione concreta che possa seriamente incentivare sia la sostenibilità, a livello produttivo, sia l’insediamento di un nuovo tipo di industria. Per questo motivo penso che è necessario e non rimandabile prevedere una riduzione delle imposte per le imprese a basso impatto ambientale, o che fanno parte della filiera “industria 4.0” per i primi tre anni dall’insediamento. In questo modo si incentiva un nuovo tipo di industria, sostenibile, e che porterà nuovi posti di lavoro”.

“Inoltre – continua di Corcia – è necessaria anche una rivalutazione ulteriore delle imposte qualora si decidesse di riutilizzare i capannoni nello stesso luogo dove già edificati, per combattere ulteriormente il consumo di suolo”.