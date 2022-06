DIRETTA – Elezioni comunali, iniziato lo spoglio dei voti: tutti i risultati

DIRETTA – Ore 14, al via lo spoglio elettorale delle comunali di Piacenza, Bettola, Carpaneto, Monticelli d’Ongina, Villanova d’Arda.

Lo spoglio dei voti delle comunali inizia alle 14. I nostri inviati dalla sala stampa in consiglio comunale aggiornano il quadro minuto dopo minuto sui suffragi dei candidati a sindaco, delle liste, e le preferenze dei consiglieri.

CINQUE ANNI FA COME ANDO’ AL PRIMO TURNO – I risultati del primo turno nel 2017 videro Patrizia Barbieri in testa con il 34,78 %, pari a 14mila 625 voti, lo sfidante di centrosinistra Paolo Rizzi arrivò al 28,20% (11mila 856), il civico Massimo Trespidi raccolse il 13,71 % (5mila 766), Andrea Pugni – allora in corsa col M5s – 9,12 % (3835), Luigi Rabuffi racimolò il 5,96 % (2508), Stefano Torre il 4,28 % (1801) e Sandra Ponzini il 3,94% (1657).

Sul fronte delle liste, in città il primo partito fu il Pd con il 18,5 %, a seguire la Lega Nord con il 12,9 %, terza forza la civica di Massimo Trespidi con il 10,6 %, quarto il Movimento Cinque Stelle con il 9,2 %, quinta Forza Italia con l’8,4, seguita da Fratelli d’Italia con il 7,2 %. Raggiunse il 6,8 % la civica Piacenza Più con Rizzi, mentre si fermò al 5,8 Piacenza in Comune di Rabuffi.

AFFLUENZA IN CALO – Solo a tarda notte sono giunte le percentuali definitive dell’affluenza al voto alle comunali. A Piacenza ha partecipato solo il 53,21 per cento degli aventi diritto, una quota di elettori ancora più esigua rispetto a 5 anni fa, quando si recò ai seggi il 56,39. La contrazione minore si registra a Carpaneto dove ha votato il 59,53 per cento, uno per cento in meno sul 2017.

Affluenza definitiva a Villanova pari al 58,9 %, in netto calo rispetto al 67,6 del 2017. Stesso discorso per Monticelli d’Ongina, dove ha partecipato al voto il 52,11 % degli aventi diritto (contro il 58,6 % di cinque anni fa), e per Bettola con il 57,38 % (61,68).