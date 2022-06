Domenica al voto, cambia la disposizione del mercatino di Pontenure

Il Comune di Pontenure informa che, causa la concomitanza con lo svolgimento del referendum nazionale previsto per domenica 12 giugno, il mercatino del riuso – che abitualmente si svolge alla seconda domenica di ogni mese nelle piazze e nelle vie del paese – per questa occasione dovrà necessariamente cambiare la disposizione logistica al fine di consentire il libero accesso alle urne presso la scuola materna di Via Marconi a Pontenure che è sede di voto.

In accordo con l’Amministrazione Comunale e il Corpo di Polizia Locale, una parte di Via Marconi (dall’intersezione con Via Papa Giovanni XXIII), Via Papa Giovanni XXIII, Via Leonardo da Vinci e Piazza Matteotti saranno inibite agli espositori i quali dovranno posizionarsi in un nuovo anello continuativo di esposizione che andrà da Via Marconi verso il Municipio, svoltando a sinistra su via Moschini fino all’ incrocio con Viale Togliatti, per poi snodarsi a sinistra sullo stesso Viale che si presta ottimamente per la disposizione degli espositori. Resta confermata l’esposizione dei banchi su Piazza Re Amato e su Via Marconi fino all’incrocio con Via Papa Giovanni XXIII.

Gli organizzatori – in primo luogo la Pro Loco che da anni gestisce il mercatino grazie alla preziosa collaborazione della Protezione Civile, degli agenti della Polizia Locale e anche dalla preziosa collaborazione di Fabrizio Giorgi – hanno provveduto capillarmente, fino dove è stato possibile, ad avvisare i mercatali e saranno presenti in forza già a partire dalle 5 del mattino di domenica per indirizzare i partecipanti al fine di agevolare l’afflusso e impedire intralci alla circolazione.