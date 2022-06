Elezioni amministrative 12 giugno: come esercitare il voto a casa

L’ufficio Elettorale del Comune di Piacenza informa che gli elettori impossibilitati a recarsi ai seggi per le elezioni amministrative di domenica 12 giugno in quanto sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per motivi legati al Covid-19, potranno esercitare il loro diritto di voto nella propria dimora.

Un seggio speciale passerà infatti per la raccolta del voto negli orari di apertura dei seggi (dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 giugno). Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire all’ufficio Elettorale del Comune di Piacenza (all’indirizzo email u.elettorale@comune.piacenza.it) una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione, indicandone l’indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato – rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Ausl – che attesti in capo all’elettore l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19. La richiesta può essere portata anche a mano da un familiare all’ufficio Elettorale di Largo Anguissola 1.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Elettorale del Comune tel. 0523 492639 / 492969. Le operazioni di voto a domicilio verranno assicurate, con ogni mezzo idoneo, in modo tale da garantire la libertà e la segretezza del suffragio, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.