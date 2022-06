Emergenza idrica, anche a Fiorenzuola ordinanza “anti spreco”: cosa cambia

Emergenza idrica, anche il Comune di Fiorenzuola emana un’ordinanza che limita il consumo di acqua potabile.

Il provvedimento, a firma del sindaco Romeo Gandolfi e in vigore dal 27 giugno al 21 settembre (“salvo eventuale proroga”, stabilisce il “divieto su tutto il territorio comunale di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 21“; i prelievi di acqua dalla rete idrica “sono consentiti esclusivamente per i normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile”.

Il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell’acqua, “è consentito esclusivamente previo accordo con il gestore della rete di acquedotto “, mentre sono esclusi dall’ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana. L’ordinanza prevede che, nei casi di mancato rispetto delle disposizioni, verranno applicate multe da 25 a 500 euro, oltre alle eventuali sanzioni penali. Incaricata dalle vigilanza e del controllo per l’osservanza del provvedimento sarà la polizia locale.