Emergenza siccità, rinviate le gare di motonautica in programma a San Nazzaro

Emergenza siccità, la Federazione Italiana Motonautica rinvia le gare in programma sul fiume Po a San Nazzaro (Piacenza) dal 15 al 17 luglio.

Si tratta dei due Gran Premi di F1 Motonautica – “Gran premio Regione Emilia-Romagna” e “Gran Premio d’Italia” – organizzati dalla stessa Federazione insieme alla Regione Emilia-Romagna e alla Società “Motonautica San Nazzaro” presso il Centro Federale FIM di San Nazzaro d’Ongina. Una decisione – informa la FIM – “alla luce dell’emergenza idrica che ha colpito l’Italia e, in particolare, i fiumi e i bacini delle acqua interne”. Le due gare sono state rinviate alla seconda metà di settembre.

“È stata una decisione molto difficile da prendere – dichiara il Presidente della FIM Vincenzo Iaconianni – data l’importanza dei due Eventi e in considerazione del fatto che la macchina organizzativa dei due Gran Premi si era già messa in moto da tempo. Ma le ineludibili valutazioni fatte insieme alla Dirigenza della Regione Emilia-Romagna e al Comune di Monticelli d’Ongina circa l’opportunità, anche etica, di tenere a Calendario delle Gare di Motonautica nelle attuali condizioni di sofferenza del fiume Po (che pur non riguardano lo specchio d’acqua riservato alle competizioni), ci ha indotto a rinviare il tutto a dopo l’estate”.