Emozioni in musica per “La gioia di ricominciare” nella chiesa di Casaliggio

Venerdì 24 giugno la comunità di Casaliggio si è ritrovata per festeggiare il Santo Patrono San Giovanni Battista; dopo la messa celebrata da don Artemio Bonzanini, si è tenuto il tradizionale concerto dei Cantori di Casaliggio, diretti da Rossella Pecoli.

L’occasione era particolarmente importante perché, per la prima volta dopo due anni di pandemia e di video creati per superare le distanze, ci si è ritrovati a cantare insieme nel proprio paese; il titolo del concerto è stato infatti “La gioia di ricominciare”, e particolarmente gioiosa è stata l’atmosfera durante tutta la serata. Il paese di Casaliggio, piccola frazione del comune di Gragnano, è un paese speciale perchè può contare su tre cori, i cui componenti sono riusciti, durante la pandemia, a rimanere insieme, nell’attesa di ripartire: il coro Clap and Jump dei bambini, il coro Free Spirits dei ragazzi più grandi, e il coro polifonico degli adulti.

Dopo l’introduzione da parte del coro adulti San Giovanni Battista, con la Vergine degli Angeli (solista Angela Sfolcini), il concerto si è poi articolato in una successione di brani di canto e musica inseriti nella particolare atmosfera creata dalla proiezione di diapositive in tema, registrando ampio apprezzamento proprio per la varietà e la freschezza dei vari momenti.

I canti eseguiti dal coro san Giovanni sono stati caratterizzati da freschezza e leggerezza, da “Un bacio a mezzanotte” a “Però mi vuole bene” del Quartetto Cetra, e per chiudere Siyahamba, un inno di pace. Particolarmente apprezzata da tutti è stata l’esibizione del coro dei bambini Clap and jump, diretti da Gigi Sfolcini con il prezioso supporto di Andrea Papamarenghi, che per la prima volta ha realizzato un vero e proprio minimusical, con recitazione e canti: Mary Poppins condensato in 15 minuti. Il coro dei ragazzi Free Spirits, vero fiore all’occhiello per il piccolo paese di Casaliggio, nel quale i ragazzi più grandi si sperimentano con i primi canti polifonici, si è esibito fra l’altro con i brani “Lollipop”, portato al successo dalle Chordettes, e “Down by the riverside”, canzone contro la guerra, ma anche un canto popolare come la Valsugana.

Foto 3 di 3





Il concerto ha avuto anche diversi momenti di intermezzo, come l’applauditissimo “Vivo per lei” cantato da Angela Sfolcini e Claudia Lotilli, e “My god”, tratto da Sister Act, nel quale si è aggiunta anche Rebecca Brigati. Il concerto ha visto la presenza di un folto pubblico in una piacevole serata, ed è stato arricchito dalla presenza del coro Montenero di Ponte dell’Olio diretto da Mario Azzali, che ha colpito tutto il pubblico presente per la qualità vocale e l’atmosfera che ha creato nella piccola chiesa. Fra i brani interpretati “Ascolta Maria”, “La sacra spina”, “Resterà la luce”, “Varda che viene matina”, per chiudere con la struggente canzone d’amore “Non potho reposar”. Alla fine del concerto, un bel rinfresco è stato offerto dall’Anspi di Casaliggio nel campetto della parrocchia, per tutti i partecipanti.

Il concerto è stato apprezzato soprattutto per il coinvolgente clima di festa e di entusiasmo di tutta la comunità e del pubblico sempre più numeroso, e per il bel repertorio variegato e alla portata di tutti. L’appuntamento è al tradizionale concerto di Natale.