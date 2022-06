Estate Farnese parte con un tutto esaurito: successo per “Peter Pan, il musical”

È partita con un tutto esaurito la seconda stagione di Estate Farnese. Novecento spettatori, tra bambini e le loro famiglie, per lo spettacolo promosso dall’Avis comunale di Piacenza richiamando la Giornata mondiale del donatore di sangue, hanno scaldato la cittadella delle arti e della cultura che l’assessore Jonathan Papamarenghi dal 2021 ha destinato per le stagioni estive a grande e scenografico, teatro a cielo aperto. Tra luci che ne valorizzano l’architettura e artisti di calibro nazionale ed internazionale, Palazzo Farnese apre i tre mesi di musica, teatro, lirica e cabaret, con una vasta scelta di spettacoli per i piacentini ma anche con una grande attrattiva per chi proviene da fuori città.

Peter Pan, dunque: Capitan Uncino vuole sconfiggere il suo acerrimo nemico Peter Pan e con esso la fantasia. Peter non è solo, con lui c’è l’inseparabile Trilly, la bella Wendy, le misteriose sirene e tutti i bimbi che vivono sull’isola che non c’è: il pubblico. Così, tra divertenti giochi, splendide canzoni interpretate dal vivo, grazie al coinvolgimento dei tanti bambini presenti, la fantasia ha la meglio e Capitan Uncino sarà costretto a scappare inseguito dal temutissimo coccodrillo. La compagnia teatrale Fantateatro di Bologna composta da Piero Gambacorta, Diego Finazzi, Massimo Dolci, Loredana Colizzi e Marica Pace ha parlato al mondo dei bambini, un mondo dove il tempo non ha spazio e la fantasia regna sovrana. La sceneggiatura mira a dare fondamento al gioco, ciò che i bambini normalmente fanno più volentieri e, grazie all’intraprendenza degli interpreti, gli adulti ieri sera non hanno potuto dimenticare a loro volta di essere stati bambini.

Foto 3 di 4







“Non potevamo iniziare in modo migliore – commenta l’Assessore Papamarenghi – che collaborando con AVIS per promuovere la cultura del dono assieme all’arte ed alla bellezza del nostro Palazzo Farnese. Le novecento persone presenti, l’entusiasmo dei bambini, i tantissimi applausi a scena aperta ed il fatto che l’occasione abbia portato molte persone al Farnese per la prima volta sono la miglior conferma del valore di questa nuova estate culturale”. Ha aggiunto il presidente dell’Avis Comunale Giovanni Villa: “Il 14 giugno, Giornata mondiale del donatore, abbiamo voluto, con la realizzazione del murale di via Torricella, lanciare un messaggio forte da inviare alle persone perché si avvicinino sempre più al dono e lo abbiamo fatto donando un’opera d’arte alla città; ieri sera con il musical di “Peter Pan” abbiamo voluto ringraziare il grande esercito di donatori che negli anni bui del Covid non hanno mai smesso la loro attività e la presenza di tante famiglie ci ha fatto capire che il percorso che portiamo avanti ogni giorno è quello giusto. Occorre però proseguire in questo importante impegno”.

Estate Farnese prosegue mercoledì 22 con l’attesissimo concerto di Patty Pravo, un’intramontabile del pop italiano. Il 25 andrà in scena “Michael Jackson Live Tribute Show”, con protagonista Sergio Cortes, il più importante impersonatore al mondo della rockstar scomparsa il 25 giugno 2009. Accompagnato da una band di otto elementi, Cortes eseguirà dal vivo i più grandi successi di Michael Jackson per due ore di spettacolo ricco di emozioni. Biglietti disponibili su TicketOne a partire da due ore prima degli spettacoli alla biglietteria di Palazzo Farnese, che sarà comunque aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13.

Programma completo su www.estatefarnese.com mentre per informazioni si può scrivere a a info@estatefarnese.com oppure telefonare al 331.3821441.