Fa tappa in piazza Cavalli la Ferrari 250 GT della Polizia

Aspettando la Vernasca Silver Flag, fa tappa in piazza Cavalli a Piacenza la Ferrari 250 GT guidata negli anni Sessanta dal maresciallo Armando Spatafora. L’arrivo della supercar non ha mancato di attirare l’attenzione di tanti curiosi, che si sono fermati a scattare foto e video.

Come in ogni edizione sin dal 2005, la Questura di Piacenza parteciperà con una vettura storica della Polizia di Stato alla prestigiosa manifestazione motoristica “Vernasca Silver Flag”, in programma da oggi fino a domenica 12 giugno. Un evento giunto alla XXVI edizione e organizzato dal C.P.A.E. – Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca: oltre 160 le vetture iscritte, con numerosi equipaggi che arriveranno nel piacentino da ogni parte d’Europa. Tra queste anche la Ferrari 250 GT, costruita nel 1962 e ancora in perfetta efficienza, custodita dall’Autocentro della Polizia di Stato di Padova.