Federico Bonini nuovo tecnico della Conad Alsenese

La Pallavolo Alsenese annuncia il nuovo tecnico della prima squadra gialloblù (Conad Alsenese) che militerà nel campionato di serie B2 femminile. Il sodalizio del presidente Stiliano Faroldi dà il benvenuto a Federico Bonini, allenatore cremonese classe 1980 che vanta un curriculum ricco di esperienze nelle categorie superiori.

Dopo aver intrapreso la carriera da secondo allenatore all’età di 18 anni mentre continuava quella da giocatore, Bonini è maturato in primis alla Vbc Casalmaggiore, dove come terzo allenatore è stato al fianco di tecnici del calibro di Davide Mazzanti (da metà stagione nell’anno dello storico scudetto del club), Massimo Barbolini, Giovanni Caprara, Marcello Abbondanza e Marco Gaspari (fino a novembre), diventando anche secondo allenatore dopo l’esonero di Abbondanza affiancando Cristiano Lucchi. A Casalmaggiore ha potuto festeggiare non solo lo scudetto, ma anche la Supercoppa italiana nel 2015 e la Champions League nell’anno dopo. Parallelamente, ha lavorato a Ostiano partecipando alla scalata dalla C alla B1 femminile.

Arrivando al passato recente, nella stagione del lockdown (2019-2020) ha guidato Volta Mantovana in B1, categoria poi disputata anche nell’ultimo biennio alla guida di Ostiano, incrociando tra l’altro Alseno nella stagione conclusa da poco.

“Conosco bene Alseno – le prime parole di Bonini – una realtà importante del territorio e una società che ho sempre ammirato. Nel corso del tempo, ci eravamo già sentiti in alcune occasioni, speravo potesse iniziare una collaborazione che ora è diventata realtà. La categoria fa poca differenza se ci sono serietà e ambizione. Qui c’è un progetto molto interessante e cercheremo di allestire una buona squadra”. Quindi aggiunge.”Come allenatore ho sempre cercato di lavorare tantissimo sulla fase break, ovviamente senza trascurare il cambiopalla. Mi piace avere una squadra organizzata e ordinata”.

“Apriamo un nuovo progetto – afferma il presidente della Pallavolo Alsenese, Stiliano Faroldi – con un orizzonte triennale, partendo dalla B2 con l’ambizione di far bene. Federico Bonini è un allenatore con esperienze anche in categorie superiori, lo conosco e lo stimo. Quando ci siamo sentiti è emersa la volontà reciproca di iniziare una collaborazione ed è stato facile concludere il discorso. Lui è la prima pietra tra staff e squadra”.