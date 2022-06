“Un’immagine che riempie gli occhi e il cuore”. Stefano Cugini fa fatica a contenere la gioia di aver contribuito a ridare vita a un luogo spento da tempo. Alla cooperativa di Mortizza, insieme ai candidati della coalizione di ApP e ai volontari, ha organizzato una due giorni di festa ApPassionata. Hanno scelto proprio la ex cooperativa, una frazione dove più volte hanno concentrato le tappe del tour Zaino in Spalla in questa lunga campagna elettorale .

“É da settimane che braccia volontarie stanno ripulendo i locali, stasera – dice Cugini guardando la lunga fila alla cassa – vedere così tanta gente mi riempie di soddisfazione. Abbiamo la sana presunzione di dire che qualcosa di buono é stato seminato: queste persone sono qui perché si sentono al centro di un progetto che nei mesi abbiamo messo in piedi per loro. Noi di ApP non facciamo promesse sarebbe troppo facile, perché quando saremo in Comune saranno i piacentini gli attori veri della vita amministrativa. Il nostro voto, l’ho detto più volte, è un voto scomodo, perché non prevede deleghe in bianco. Ormai da troppo tempo la politica ha preso decisioni senza confrontarsi con la gente. Noi vogliamo invertire la rotta. Questa due giorni è un segno che va dritto in questa direzione: partire dalla gente e coinvolgere per rendere protagonista prima di tutto chi vive i luoghi”.

Foto 2 di 2



Circa 500 i presenti alle due serate organizzate sul piazzale della cooperativa. Una nuova carica di energia appassionata in vista della volata finale con il voto di domenica prossima. (nota stampa)