Finali Under 16, ancora una vittoria per la Volley Academy: primo posto nel girone

Al termine di una partita equilibrata e spettacolare, ricca di colpi di scena e di gesti tecnici straordinari, le piacentine della CRAI VAP UYBA superano per 3-2 CLUB76 PLAYASTI, vincendo il primo girone eliminatorio delle finali nazionali Under 16 e qualificandosi per il secondo girone.

Nel primo set la VAP soffre la qualità offensiva delle avversarie e, anche a causa di qualche errore di troppo in difesa, chiude il parziale sullo 0-1. Le piacentine migliorano la fase difensiva nel secondo parziale riuscendo ad arginare gli attacchi di CLUB76 e, grazie a un servizio finalmente incisivo, pareggiano i conti. Il terzo set è combattutissimo; le piemontesi sembrano avere la meglio dall’alto della forza del loro attacco, ma le ragazze di coach Mineo non mollano e, grazie a un’ottima ricezione, contrattaccano e rimontano le avversarie. Le due squadre arrivano così ai vantaggi, dove CLUB76 riesce a tornare sopra nel punteggio.

Nel quarto parziale le ragazze di coach Asola vanno in vantaggio di diversi punti, ma proprio quando il match sembra ormai indirizzato, Chinni e compagne ribaltano il punteggio con una prestazione splendida sia in difesa che in attacco fino a portare la gara sul 2-2. Al tie-break non c’è storia: la CRAI VAP UYBA domina il set fino a chiuderlo sul risultato di 15-5 vincendo così il girone e riuscendo ad aggiudicarsi il pass per il secondo girone eliminatorio.

VAP: Bonelli, Soragna (10), Chinni (24), Iacona (17), Ferrari (1), Mozzi, Magnabosco (9), Polenghi (7), Gionelli (L1), Carini, Gazzola (L2), Ruggeri (9), Zlatanov, Dodi. All. Mineo-Chiodaroli

CLUB76: Laporta (11), Di Marzio, Giannelli (20), Aliotta (18), Giusti, Scotto, Bolognesi, D’Orta (4), Lavagnino (18), Zuin (1), Trombin (L1), Barisone, Sarzi, Gjikolaj (L2). All. Asola-Bramante