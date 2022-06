Fine settimana “frizzante” a Palazzo Farnese in compagnia dei vini Doc piacentini

Fine settimana “frizzante” a Palazzo Farnese: venerdì 10 giugno dalle 17 alle 23 e sabato 11, dalle 10 alle 23, la mole vignolesca sarà teatro di “Oh my Doc! Da noi la vita si sorseggia”, evento promosso dal Consorzio di Tutela Vini Doc Colli Piacentini in collaborazione con l’Amministrazione comunale e i Musei Civici di Palazzo Farnese.

“Un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati delle nostre eccellenze enologiche – sottolinea l’assessore a Cultura e Turismo Jonathan Papamarenghi – ma per tutti i visitatori alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità. Grazie alla sinergia con gli organizzatori, a partire dal presidente del Consorzio Marco Profumo, che ringrazio in modo particolare unitamente a tutti i produttori dei Colli Piacentini che animeranno l’iniziativa, si realizzerà appieno quel connubio tra storia, arte, tradizione gastronomica e vini di altissima qualità che consentirà davvero, parafrasando il titolo della manifestazione, di assaporare Piacenza e la sua provincia in tutte le sue accattivanti suggestioni. Chi accederà all’evento potrà fruire di un ingresso agevolato, a un prezzo simbolico, per i Musei di Palazzo Farnese, mentre coloro che avranno acquistato il biglietto per la mostra di Klimt saranno ospiti della kermesse”.

A illustrare il programma, accanto all’assessore, il presidente del Consorzio di Tutela Vini Doc Colli Piacentini Marco Profumo, il responsabile della Commissione di comunicazione del Consorzio Patrizio Campana e Patrizia Argenti di SP Studio. “Porteremo i Colli Piacentini a Palazzo Farnese”, hanno annunciato, anticipando inoltre che domenica 12, per chi lo vorrà, le 22 cantine aderenti all’evento saranno aperte e pronte ad accogliere coloro che vorranno immergersi nell’atmosfera delle quattro vallate che oggi anche il logo del Consorzio rappresenta idealmente racchiuse in un calice.

IL PROGRAMMA – La tre giorni di “Oh my Doc!” si aprirà venerdì 10 alle 16, nella cornice della Cappella Ducale, con il convegno “Dalla A alla DOC. Le prospettive vinicole dei Colli Piacentini”: un importante seminario, nell’ambito del progetto di promozione presentato dal Consorzio per il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna, con la partecipazione, tra gli altri, del professor Daniele Fornari dell’Università Cattolica di Piacenza, direttore di Remlab, di Michele Antonio Fino, docente associato di Fondamenti del Diritto Europeo all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e di Daniele Manzone, direttore del Consorzio I Vini del Piemonte, Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa, con il coordinamento del caporedattore del “Corriere della Sera” Luciano Ferraro.

Dalle 17 del venerdì e per l’intera giornata di sabato, spazio all’abbinamento tra vini Doc e tipicità gastronomiche, nello scenario del cortile di Palazzo Farnese e con l’accompagnamento musicale del Conservatorio Nicolini. Non mancherà un approfondimento dedicato al “Mito della Malvasia”, dall’omonimo progetto transnazionale di promozione del vitigno, in un weekend sospeso, come rimarca l’assessore Papamarenghi, tra passato e futuro: “Se la mole vignolesca ci riporta al primo sommelier della storia, assistente di Papa Paolo III Farnese, si fa sempre più concreto – e vicino in termini di realizzazione – il progetto di un presidio fisso, a Palazzo Farnese, come vetrina delle eccellenze enogastronomiche locali, nello spazio che si affaccia sul cortile, accanto all’ingresso del Museo Archeologico. I primi, fondamentali passaggi con la Soprintendenza sono stati effettuati, ora si tratta di attuare i necessari lavori di adeguamento, ma l’auspicio è che già con l’avvio dell’estate culturale si possa avviare, almeno in parte, l’attività di un punto ristoro”.