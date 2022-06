Finisce fuori strada con l’auto, grave 79enne

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada. Un uomo di 79 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio del 13 giugno in località Zappellazzo di Carpaneto (Piacenza).

L’uomo, residente a Gropparello, si stava dirigendo verso Cadeo alla guida di un’auto, quando – per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero – si è scontrato violentemente contro un muretto di cinta di un’abitazione. Estratto dalla vettura grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stato affidato alle cure dei sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo e con l’auto infermieristica del 118.

Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso, si trova ricoverato in serie condizioni: dalle prime informazioni non verserebbe in pericolo di vita.